Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükseldi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 19:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 2 bin 148 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 277 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 15 bin 679 oldu.

'BÜTÜN İLLERİMİZDE ARTIK VİRÜS VAR'



Bakan Koca, ''Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya’ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

Biz de bu hatayı işlemek istemedik. Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara, 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor.''

TOPLAM 39 İLİMİZDE CAN KAYBIMIZ VAR

Koca, ''Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana'' dedi.

601 SAĞLIK ÇALIŞANI POZİTİF

Sağlık çalışanları hakkında da çalışan Bakanı Fahrettin Koca: "Sayı vermek içimden gelmiyor ama 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı" dedi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN YÜZDE 79,5’i 60 YAŞ ÜSTÜ

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7’si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 69’u tansiyon hastası olan. Şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3’ü tansiyon hastası. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yzüde 80’i 60 yaş üstü, kronik hastalıklarla da eşlik ediyor.

İSTANBUL'DA YÜZDE 60’LARA YAKIN

İl il vaka sayısını açıklayan Bakan Koca: "Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara, 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor." dedi.

EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN 10 İL

- İstanbul 117

- İzmir 18

- Kocaeli 8

- Ankara 7

- Konya 7

- Zonguldak 5

- Trabzon 5

- Balıkesir 5

- Adana 3

- Sakarya 3

YURTTAŞLARDAN ÜCRET TALEP EDİLMEMELİ

Bu süreçte özel hastanelerin kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin ve sağlık kuruluşların daha devreye gireceğini ve şu an hiçbir sorun olmadığının altını çizmek istiyorum.

Vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemesi şeklinde bir yaklaşım içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu olacak.

Biz bakanlık olarak, randevu ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Bu dönemde çalışanlarımızın yüzde 90’ı evden sisteme katılıyor.

Bu süreç özellikle iş ortamının gerektiğinde dijital ortamda, evden de nasıl yapılabilirliğini görmüş, test etmiş oluyoruz. Hedef izolasyon ve bu izolasyonun evde mutlak yapılıyor olması, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması ve sosyal mesafenin uygulanması.