Koronavirüs salgını nedeniyle üç büyük ilde 2 milyondan fazla insan sokağa çıkamıyor

23 Mart 2020 Pazartesi, 17:41

Coğrafi bilgi sistemler (CBS) şirketi olan Başarsoft, koronavirüs salgınından dolayı 65 yaş üstü insanlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaç kişinin istese de sokağa çıkamadığını araştırdı. Buna göre İstanbul’da 1 milyon 80 bin, İzmir’de 494 bin, Ankara’da ise 487 bine yakın toplamda 2 milyondan fazla insan zorunlu olarak sokağa çıkamıyor.

Araştırmaya göre dışarı çıkamayan 65 yaş üstü insanların en fazla olduğu il, Türkiye’nin de nüfus olarak en kalabalık olan ili İstanbul’da görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre 15 milyon 519 bin 267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’da 1 milyon 79 bin 196 kişi 65 yaşın üstünde ve şu anda dışarıya çıkamıyor.

İstanbul’u 493 bin 673 kişi ile 4 milyon 367 bin 251 kişilik nüfusa sahip İzmir izliyor. 5 milyon 639 bin 76 kişilik Ankara’da ise 486 bin 783 kişi sokağa çıkma yasağına uymak zorunda. Üç büyük ilde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü insan sayısı 2 milyon 59 bin 652.