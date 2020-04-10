Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan hastanın oğulları hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti

10 Nisan 2020 Cuma, 16:22

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan hastanın oğulları, bir hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam Farabi Hastanesinde tedavi altına alınan hastanın oğulları A.A. ve İ.A, hemşire T.T.'yi ve olaya müdahale etmeye çalışan hastane güvenlik görevlisi Z.E'yi darbederek görevlerini yapmasına engel oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve İ.A, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ile "birden fazla kişiyle görev yaptırmama için direnme" suçlamasıyla Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi.