Koronavirüs Yunanistanı'da vurdu
Birçok ülkede futbolu durma noktasına getiren koronavirüs Yunanistan'ı da etkisi altına aldı.
Yunanistan'da koronavirüs nedeni ile futbol maçları seyircisiz oynanacak.
Yunan Sağlık Bakanlığı önümüzdeki Pazartesi’den itibaren iki hafta boyunca oynanacak tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynatma kararı aldı.
Bu önlem Yunan Ligi’yle beraber FIBA Şampiyonlar Ligi, Turkish Airlines EuroLeague gibi tüm turnuvaları etkileyecek.
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