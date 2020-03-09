Koronavirüs Yunanistanı'da vurdu

09 Mart 2020 Pazartesi, 11:19

Yunanistan'da koronavirüs nedeni ile futbol maçları seyircisiz oynanacak.

Yunan Sağlık Bakanlığı önümüzdeki Pazartesi’den itibaren iki hafta boyunca oynanacak tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynatma kararı aldı.



Bu önlem Yunan Ligi’yle beraber FIBA Şampiyonlar Ligi, Turkish Airlines EuroLeague gibi tüm turnuvaları etkileyecek.

