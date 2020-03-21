Koronavirüse yakalanan futbolcunun spor hayatı bitebilir

21 Mart 2020 Cumartesi, 10:22

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu hastalığı geçiren futbolcuların bir daha futbol oynamama ihtimalinin de bulunduğu söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

“Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır ve ölümcül bir hastalık. İnsanların kendini iyi hissetmesi gerekebilir. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor. Evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynamama ihtimali çok yüksek.”

Avrupa’da Zlatan İbrahimovic başta olmak üzere İtalya, İspanya ve Almanya’da 20 civarı futbolcu salgına yakalanmıştı.



