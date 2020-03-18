Koronavirüse yakalanan hemşire anlattı: Her şey burun akıntısıyla başladı

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:13

ABD’nin Colorado eyaletinde hemşire olarak görev yapan bir kadın, corona virüsüne yakalandı. Lisa Merck adlı hemşire, virüsün etkilerinin bunun akıntısı ile başladığını ancak sonra yaşadıklarının kabus gibi olduğunu anlattı.

Medikal bir konferans için Hawaii’ye gittiğini, evine döneceği gün ise burun akıntısının başladığını ifade eden Merck, dönüş yolunda uçaktayken vücudunun sol tarafında ağrı hissetmeye başladığını söyledi.





New York Post gazetesinin haberine göre, hemşire eve döndüğünde kendini çok daha kötü hissetmeye başladı. “Eve geldiğimde ciddi kas ağrıları çekmeye başladım. Kaslarım, kemiklerim, eklemlerim ağrıyordu. Sanki biri beni buz kıracağıyla bıçaklıyor gibi hissediyordum.” ifadelerini kullanan hemşire sözlerin şöyle devam etti:





“Acaba grip bi oldum diye düşündüm. Ama sonra daha da kötüleştim.” Durumu kötüye gidince acil servise başvurmak zorunda kaldığını anlatan Lisa, hastalığı şöyle anlattı: “Nefesimin yetersiz kaldığını hissettim. Kendimi çok yorgun, bitkin ve halsiz hissediyordum.”







Hastaneye başvurduğunda kendisine hemen koronavirüs testi yapıldığını anlatan hemşire, test sonucunun pozitif geldiğini ve virüse yakalandığını öğrendiğini söyledi. Hastalık sürecinde mide bulantısı nedeniyle iki kilo verdiğini sölyeyen Lisa, kendisi de medikal sektörde çalışmasına rağmen hastalığın bu denli sarsıcı olacağını beklemediğini söyledi.





Merck, sağlığının kesinlikle iyiye gittiğini ancak kendisine 24 saat arayla uygulanacak iki testin de negatif çıkmasını beklediğini, ancak bundan sonra karantinanın sonlanacağını söyledi.