Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı, sabaha kadar sedyede bekletilmiş

26 Mart 2020 Perşembe, 00:41

www.gercekgundem.com'un haberine göre, Eski CHP milletvekili Ramis Topal, yeğeninin tedavi için gittiği hastanede yoğun bakımda yer olmadığı için sabaha kadar sedye üzerinde bekletildiğini söyleyen Topal, yeğeninin ölüm raporunda “bulaşıcı hastalık- doğal ölüm” yazdığını, epikriz raporunda ise korona virüsü teşhisi yazıldığının söyledi.

İstanbul’da Acıbadem International Hastanesi’nde çalışan Dilek Tahtalı, 10 Mart’ta gribal enfeksiyon şikayeti ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvurdu.

Burada yapılan muayene sonucunda korona virüsü belirtileri gösteren Tahtalı, yoğun bakıma alınmak istendi ancak yer olmadığı için alınmadı. Tahtalı, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında da yer bulamayınca sabah saatlerine kadar hastanede bulunan sedyede bekletildi.

Sabah saatlerinde yeğeninin kendisini arayarak durumu bildirdiğini ifade eden Ramis Topal, “Uzun uğraşlar sonucunda Türkiye Hastanesi’nin yoğun bakımında yer bulduk ve hemen tedaviye alındı. Mart’ın 23’üne kadar burada yattı. 23 Mart’ta oradan alarak tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Yeni gelen ilacı deneyeceklerini düşündük, buraya alınınca. Bize kimse bilgi vermedi. Dün akşam da hayatını kaybetti” dedi.

‘ÖLÜM BELGESİNDE KORONAVİRÜS YAZMIYORDU’

Yeğeninin ölüm raporunda “bulaşıcı hastalık- doğal ölüm” yazdığını ifade eden Topal, “İlk vakanın kapalı çarşıda çıktığı dönemde o hasta yeğenimin çalıştığı hastanede tedavi görmüştü. Bu yolla bulaştığını düşünüyoruz. Orada çalışan sağlık çalışanlarına herhangi bir test yapıldı mı merak ediyoruz. O zaman annesi, babası son bir kez görsün dedik. Gösteremeyeceklerini söylediler. Onun üzerine epikriz raporunu istedim. Orada korona virüs teşhisi yazıyordu” dedi.

Topal, 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.