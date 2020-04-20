Koruncuk Vakfı’ndan bağışçılarına çağrı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:13

Koronavirüs salgını yüzünden tüm dünyanın evlerine kapandığı bir dönemde 40 yılı aşkın süredir çocukların yoksulluk ve yoksunluktan zarar görmelerini engelleyerek önlemler alan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı çalışmalarını sürdürüyor.

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, Koruncukköylerinde kalan çocukların salgından koruması için evlerine ulaştırıldıklarını belirterek bu süreçte de çocuklara gereken destekleri verdiklerini söyledi.

Özbek, “Belletmenlerimiz (ders saatleri dışında öğrencilerin ders çalışmasını sağlayan kimse) günlük ders takiplerini, çalışma düzenlerini, akademik ve psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını bire bir görüşmelerle karşılıyor. Çocukların ve ailelerinin temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini, ihtiyacı olan çocuklarımıza tablet ulaştırmaya, internet paket desteği vermeye devam ediyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz zor süreçte, eğitim hayatından uzaklaşma riski olan kız çocuklarımıza hizmet verdiğimiz Koruncukköy Bolluca’yı, Arnavutköy Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının hizmetine açtık” dedi.

‘BAĞIŞLAR AZALDI’

Salgın sürecinin vakıflarına bağışları etkilediğini dile getiren Özbek, “Bu dönemde, özellikle sağlık çalışanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik ürün/hizmet tedarikinin sağlanması birincil derecede kritik bir konu oldu. Bu, doğal olarak kurumsal olarak bağışlarımızı etkiledi. Öte taraftan, ekonomik açıdan belirsizliğe giren bireysel bağışlara da yansıdı” diye konuştu.

‘DESTEĞE DEVAM’

Eğitim ve bakım sorumluluğunu üstlendikleri çocuklara her ne olursa olsun destek vermeye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Özbek, şöyle devam etti: “Bunun için ailelerinin yanına ulaştırdığımız çocuklarımıza ve ailelerine bu zor dönemin yükünü kaldırmalarına destek olmak için ‘Koruncuk İyilik Kolisi’ adını verdiğimiz, içerisinde temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu bir kampanya başlattık. Sürecin belirsizliği sebebiyle ihtiyaç sahibi çocuklarımız ve ailelerine bu gönderimlerimiz devam edecek ve bunun için de bağışçılarımızın desteklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”