Kronik hastalara ‘oruç’ uyarısı

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Sarıoğlu, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar ve gebeler ile emziren kadınlar için de risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Bu grupların, oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini belirten Sarıoğlu, “Kronik rahatsızlığı bulunan bireylere hiçbir koşulda oruç tutmalarını önermiyoruz. Uzun süreli açlık, oluşabilecek komplikasyonları artırabileceği gibi mevcut durumu da kötüleştirebilir” dedi.

SALGIN FAKTÖRÜ

Özellikle salgın sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Sarıoğlu, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında yeterli ve dengeli beslenmenin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.



Sarıoğlu, “Bağışıklık sistemini desteklemek için günlük besin ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kişinin bağışıklık sisteminde halihazırda zayıflık var ise uzun süreli açlık bunu daha da kötü etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Sarıoğlu, oruç tutan kişilerin de oruçlu olmadıkları süre içinde dengeli beslenmeye dikkat etmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, RAMAZANDA TOPLU İFTAR YAPMAYI YASAKLADI

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 81 il valiliğine ramazan tedbirleri konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, toplu iftar ve sahurların yapıldığı etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek. İftar ve sahurda bazı caddelerin kapatılması gündemde olacak. Türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Davulcuların evlerden bahşiş toplaması yasaklandı.

Fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatinin en az 3 saat öncesinden toplu taşımada araç ve sefer sayısı artırılacak. Mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanıp ateş ölçümü yapılım, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı kontrolü yapılacak.