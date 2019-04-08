ENKA’da tiyatro konuşulacak

Türkiye tiyatrosunun belleğini oluşturmak ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkan Vakfın düzenlediği “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panel saat 13.30’da ENKA Oditoryumu’nda yapılacak.

Moderatör Zeynep Oral

Panelde; Türkiye Tiyatro Vakfı’nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, eğitmen-oyuncu Can Gürzap ile Tilbe Saran’ın yanı sıra Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi genel müdürü Özalp Birol, Müze Sergi İşleri kurucusu Deniz Koç Çeliker ile akademisyen-oyuncu Yavuz Pekman birer konuşma yapacak. Panelin moderatörlüğünü gazeteci- yazar Zeynep Oral üstlenecek. Etkinlikte; Türkiye’nin tiyatro mirasından Türkiye Tiyatro Vakfı’nın çalışmalarına, bu alandaki müze ihtiyacından arşivcilik, koleksiyonculuk ve çağdaş müzeciliğe kadar konunun tüm boyutları ele alınacak. Etkinlik biletlerine; Biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve ENKA Kültür Sanat Gişesi’nden ulaşılabilir, etkinlik programı için ENKA’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.