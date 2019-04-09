Eğitmen Paterno’dan tiyatro atölyesi

Dünyaca ünlü eğitmen Claudio Massimo Paternò tarafından verilecek atölye, günlük bir antrenman aracılığıyla oyuncunun kendini ve çalıştığı mekânı tanımasını sağlayarak ifade araçlarının daha çok farkında olmasını ve fikirlerini geliştirmesini amaçlıyor. 20 kişiyle sınırlı atölye programı iki kurdan oluşuyor.



Her kurun, günde 5 saatten olarak 25 saat olarak düzenlendiği çalışma, pazar hariç her gün 11.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için; 0 212 281 81 55.