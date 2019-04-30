Tiyatroda yılın en iyileri ödüllendirildi

Sunuculuğunu Aslı Aybars’ın yaptığı törende Berkun Oya’nın yönettiği Krek Tiyatro yapımı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” adlı oyun Yılın Yapımı Ödülü’nü, Funda Eryiğit Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü’nü, Deniz Karaoğlu Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’nü, Kadıköy Tiyatroları Platformu TEB Özel Ödülü’nü aldı.



Bu yıl 28.’si düzenlenen TEB Ödülleri çerçevesinde, Onur Ödüllerinden biri, “Tiyatro sanatına verdiği maddi ve manevi desteğin yanı sıra yaşamının son günlerine dek yakından takip ederek, izleyerek ve yapıcı eleştirilerini esirgemeyerek genç oyuncuların daima yanında olan, hayat veda etmeden önce tüm mal varlığını Nesin Vakfı gibi güzide bir eğitim kurumuna bağışlayan Gülriz Sururi’nin anısına” İKSV Tiyatro Festivali Direktörü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri Kurul Üyesi Leman Yılmaz’a takdim edildi.



Diğer bir Onur Ödülü de “Akademisyen ve eleştirmen olarak Türk tiyatrosunun son elli yılına damgasını vuran, titiz araştırmaları, kitapları ve süreklilik arz eden eleştiri yazılarının ötesinde tüm sıcaklığı ve enerjisiyle yetiştirdiği öğrencilerine bakıldığında hocaların hocası vasfını da hakkıyla taşıdığı” gerekçesiyle, gazetemizin de yazarı Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e verildi. Yüksel ödülünü geçen yılın Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun elinden aldı.