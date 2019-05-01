Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Yapı Kredi’nin 75. yılı nedeniyle her zamankinden daha coşkulu bir şekilde kutlanan gece, bankanın kuruluşundan bu yana kültür sanat alanında gerçekleştirdiği ilkleri ve topluma kattığı değerleri yansıtan etkileyici bir gösteri ile başladı.

Sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu, oyuncu Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy üstlendi.

‘Kalite artıyor’

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, Türk tiyatrosunun genç yetenekler, ustalar ve tüm tiyatro emekçileriyle her sene daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini belirtti. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile Türk tiyatrosunu desteklemekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Tangün sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk kadını için tiyatro sahnesinin önünü cesurca açan Afife Jale’nin adını yaşatmak ve Türk tiyatrosunun gelişimine destek olmak amacıyla tam 23 yıldır kesintisiz olarak düzenleniyor. Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü olarak, Afife gibi biz de tutkuyla, ısrarla ve sınırsızca ‘tiyatro’ diyoruz. Ödüllerin sahiplerini bulduğu bu müthiş gecede, her yıl tiyatromuzu var eden tiyatro emekçilerinin onurlandırılmasından ve tiyatro camiası olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz...

Her geçen sene eser sayılarının ve kalitesinin arttığı tiyatromuzda, tiyatro salonlarının ve seyirci sayısının çoğalması bizlere güç ve umut veriyor. Tiyatromuz ortaya koyduğu işlerle bizleri büyülemeye devam ediyor...”

‘Ülkede barış eksik’

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü kazanan Ahmet Levendoğlu törene katılamazken, onun yerine ödülü Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki ilk öğrencilerinden Levent Öktem aldı. Levendoğlu ise video görüntü yoluyla teşekkür konuşmasını yaparak “Biliyorsunuz ki ‘barış’, ülkemizde uzun yıllardır en fazla eksikliğini çektiğimiz olgu... Ve eminim ki, bu törene katılmış olan herkes, kin değil, nefret değil, barış istiyor ve bekliyor. Barış, insanoğlunun yarattığı en erdemli değer iken, ülkemizde, en hor görülen kavrama dönüştürülmüş olması çelişkisi biz tiyatro insanlarını rahatsız etmemeli mi? Öte yandan denebilir ki ‘Rahatsız etmesi gereken yalnız bu mu? Bunların onlarcası, yüzlercesi yok mu?’ Var elbet. Ama ‘tiyatronun gücü’ diye bir şey de yok mu? Var elbet ve bunu sık sık birbirimize anımsatmalıyız...” diye konuştu.

İŞTE ÖDÜLLER:

23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi “Dünyada Karşılaşmış Gibi” isimli oyunuyla Berkun Oya oldu. Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Alice Müzikali” kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Rüştü Asyalı oldu. Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Ahmet Levendoğlu’na verildi.

Yılın en başarılılarına verilen diğer ödüller şöyle:

- Yılın En Başarılı Oyunu: “Dünyada Karşılaşmış Gibi” - Krek,

- Yönetmen: Çağ Çalışkur - “Fotoğraf 51”,

- Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit - “Fotoğraf 51”,

- Erkek Oyuncu: Öner Erkan - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”,

- Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Ceren Taşçı - “Yalnızlar Kulübü”,

- Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Gökhan Azlağ - “Teftişör”,

- Sahne Tasarımı: Gökhan Yücesal - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”,

- Giysi Tasarımı: Canan Göknil - “Felatun Bey ile Rakım Efendi”,

- Sahne Müziği: Burçak Çöllü - “Nihayet Makamı”,

- Işık Tasarımı: Yakup Çartık - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”.