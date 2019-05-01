SALT mayıs ayında film dolu

2 Mayıs’ta Iggy Pop’un anlatıcılığını üstlendiği “In Praise Of Nothing” belgeseli, 9 Mayıs’ta İran Yeni Dalgası yönetmenlerinden Abbas Kiarostami’nin 1990 tarihli yapımı “Nema-ye Nazdik”, 16 Mayıs’ta Ulrich Seidl’ın Doğu ve Batı Avrupa sınırlarına baktığı “Mit Verlust ist zu rechnen”, 23 Mayıs’ta Walter Salles ve Daniela Thomas’ın yönettiği, Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello’nun tüketici hesaplarını dondurduğu 1990’da geçen “Terra Estrangeira” ve 30 Mayıs’ta duvarın yıkılmasının ardından Berlin’in yeniden inşasını endüstriyel grup Einstürzende Neubauten’in müzikleri eşliğinde anlatan “Berlin Babylon” izleyiciyle buluşacak. Perşembe günleri SALT Beyoğlu’nda yapılacak gösterimlerin tamamı ücretsiz, seanslar ise 19.00’da başlıyor.