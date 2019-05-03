Juliette Binoche ile bu hafta vizyonumuza giren “High Life”ı konuştuk

“Adeta intihar ediyoruz. Dünyada olup bitenlere, yıkıcı davranışlarımıza bakıldığında filmdeki gibi kendini yok etmeye çalışan bir makinede olduğumuz açıkça ortada” diyor Juliette Binoche. Çok sevdiği Claire Denis ile yeniden bir araya geldiği şahane “High Life”ta karanlık Dr. Dibs rolünde. Bir grup suçlunun uzayda sürüklendiği filmin kışkırtıcı olmasından çok memnun. “Var olmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Köprüüstü Aşıkları”, “Üç Renk: Mavi” ve Oscar kazandığı “İngiliz Hasta” filmlerinden sonra kendi deyişiyle şanslı büyümüş, dünya sinemasının yaratıcılarıyla çalışmaktan da hoşnut, inanırsam heryere giderim diyor. Fransız sinemasının uluslararası starı Binochet ile San Sebastian’da bir yuvarlak masa sohbetinde buluştuk.



‘İnsan karmaşıktır’



- Claire Denis ile önce şahane bir romantik komedide birlikte çalıştınız, derken karanlık “High Life” nasıl geldi?



İkimiz de alışagelenin dışına çıkmaya bayılıyoruz. Bahsettiğinde çok heyecanlandım ve anında kabul ettim, senaryoyu okumadan. Karanlık şeylerden bahsediyordu, bayıldım. Karakterin üzerinde birlikte çalıştık. Dr. Dibs mitolojik bir figür gibi, bir suçlu, kontrol delisi, bunalımlı, uzun saçları ve plastik vajinası var. Bir referansa ihtiyacım vardı ve Hint tanrıçası Kali’ye benzettim. Karanlık tarafı temsil eden ve sizi bildik insanlık sınırınızın ötesine geçiren bir karakter.



- Karmaşık karakterleri seviyorsunuz değil mi?



Hem de nasıl. Ama zaten bence her insan karmaşıktır. “High Life”ta ise yaşadıkları koşullar feci, olabildikçe insanca davranmaya çabalıyorlar. Yine de karakterin karanlığı beni korkutmadı.



- Filme içinde yaşadığımız dünyaya dair uyarılarda bulunuyor, siz ne dersiniz?



Kesinlikle provakatif bir film. Bunu nedensiz değil iyi bir amaç uğruna yapıyor. Kışkırtmak iyidir, yapıcıdır. Bu film de sizi sarsıyor. Görmekten kaçınmıyor. Claire (Denis) resmen şimdiki halimize ayna tutuyor. Hepimiz kocaman bir kara deliğe doğru sürükleniyoruz. Adeta intihar çünkü gayet pasif şekilde kendimizi bırakmışız. Gidişatımıza seyirciyiz. Dünyada olup bitenlere, çevreye karşı yıkıcı davranışlarımıza bakıldığında filmdeki gibi bir çeşit kendini yok etmeye çalışan bir makinede olduğumuz açıkça ortada. Peki, bunu durdurmak istiyor muyuz? Politikacıları bu gidişatı değiştirmek adına harekete geçirmek istiyor muyuz? Kişisel tercihlerimizi hayata geçiriyor muyuz? En basitinden ihtiyacımız olmayan lambayı kapatıyor muyuz? Çok hastalıklı bir sistemde yaşıyoruz ve bence film bu hal ve gidişatımızı anlatıyor.



- Robert Pattinson ile Cronenberg’in “Cosmopolis” adlı filminde birlikte çalışmıştınız, yeniden biraraya gelmek nasıldı?



Harika bir genç adam. “Cosmopolis”te çok kısa süre çalıştık. İlk buluştuğumuzda çok soru sorduğunu hatırlıyorum. Kendini aramızda biraz yabancı gibi hissediyordu sanırım, tıpkı filmdeki karakteri gibi. Küçük kızla birlikte üç haftalık çekimlerde yalnızmış, çocukla çalışmak da zordur. Biz sete gelince hayata dönmüş gibi oldu, çok sevindi. Çalışması çok kolay, kendini işini adayan birisi.

n Filmde mastürbasyon misali sahnelerin şehvet içermediğini düşünüyorum, yanılıyor muyum?

Çünkü bir ihtiyacın, haz arayışımızın dışavurumu olarak var bu sahneler. Bir şeyler hissetme ihtiyacı. En temel dürtülerimizden birisi. Yalnızlığımızı aşmaya ve birileriyle veya bir şeylerle iletişim kurma ihtiyacı. Denedikçe başaramamak, yine de denemeye devam etmek. Hüzünlü elbette. Cinselliği gösterirken altında yatan duyguları da göstermeniz gerek.



- Oyunculuk kariyerinizde çeşitlilik önemli, nasıl seçiyorsunuz projeleri?



Benim seçtiğim kadar çok şükür onlar da beni seçiyor! (Kahkahalar) Şahane yönetmenler bana roller sunuyor ben de atlıyorum düşünmeden. Beni büyüleyen insanların yaratıcılıklarına ortak olmak bir ayrıcalık. Bir de gerçekler var, sonuçta bütçe ve yapımcı gerektiren bir iş. Başlarda bu tarafını bilmiyordum ama zorluk çekiyordum. Abbas Kiorastami’den Naomi Kawase’ye, her ülkeden yaratıcıyla çalışabilirim.



‘Ceylan’dan teklif gelmedi’



- Türkiye’den tanıdığınız ve çalışmak istediğiniz birisi var mı?



Son dönem yönetmenlerinizi bilmiyorum. Nuri Bilge Ceylan’ı tabii ki tanıyorum, birkaç kez tesadüfen karşılaştık ama o kadar. Teklif gelmedi! Bu aralar Japon üstat Kore-eda ile çalışmanın heyecanı içindeyim. Kawase ile “Vision”u yapmak bana iyi geldi. İnsanın doğayla ilişkisi üzerine şahane bir varoluş sorgulaması.