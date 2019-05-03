Yalçın Gökçebağ’ın ‘Anadolu Düşleri’

Denizli Şirinköyü’ne öğretmen olarak atandığı 1961 yılından beri Anadolu insanı ve doğasını gözleyen Gökçebağ, tablolarında Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya tüm Türkiye kırsalının güzelliğini, gerçekliğini, zenginliğini titizlikle ifade ediyor.



Eğitimcilikten gelen refleksle yıllardır hem öğrenip hem öğreten sanatçı, kırsal yaşamı sanatının gücü, memleket sevdasıyla bir tür korumaya alarak, gelecek kuşaklara taşıyor. Tablolarda ufka doğru derinleşen bulutlar, çalışan kadınlarıyla uzanıp giden tarım alanları, meyve bahçeleri ve nice zenginlik izleniyor.