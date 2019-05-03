A+ A-

Yalçın Gökçebağ’ın ‘Anadolu Düşleri’

Nişantaşı, İstanbulArt 212 Sanat Galerisi’nde, eğitimci ressam Yalçın Gökçebağ’ın “Anadolu Düşleri” adlı son kişisel sergisi açıldı. Sanatçıya ait 13 eserin yer aldığı sergi 15 Mayıs’a kadar sürecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 23:37

[Haber görseli]Denizli Şirinköyü’ne öğretmen olarak atandığı 1961 yılından beri Anadolu insanı ve doğasını gözleyen Gökçebağ, tablolarında Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya tüm Türkiye kırsalının güzelliğini, gerçekliğini, zenginliğini titizlikle ifade ediyor.

Eğitimcilikten gelen refleksle yıllardır hem öğrenip hem öğreten sanatçı, kırsal yaşamı sanatının gücü, memleket sevdasıyla bir tür korumaya alarak, gelecek kuşaklara taşıyor. Tablolarda ufka doğru derinleşen bulutlar, çalışan kadınlarıyla uzanıp giden tarım alanları, meyve bahçeleri ve nice zenginlik izleniyor.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Yalçın Gökçebağ