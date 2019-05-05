‘Romandan tiyatroya uyarlanan eserler artıyor’

Uluslararası Fuar Merkezi Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda konuşan Nedim Saban, Celile Toyon ve Korel Cezayirli, romandan tiyatroya uyarlanan eserlerden bahsetti. İlk konuşmayı yapan Nedim Saban, “Tiyatroda romanın anlatıcısı çok önemlidir ve anlatılan romanın nasıl izleyenlere aktarılacağı da çok önemlidir. Roman adaptasyonu yaptığımda genelde seyircinin seçimini yapmasını sağlamayı seçiyorum. Ama tiyatro, romanı birebir yansıtmak zorunda değildir. Çünkü birebir yansıtmak gerçekten çok zor bir iştir” dedi.

Daha sonra konuşan Celile Toyon ise “Romanlarla buluşmam 60’lı yıllara kadar gider. Hayal dünyamın gelişmesine ve benim bu dünyada yalnız olmadığımı gösteren yardımcım oldu. Daha sonra bende okuduğum romanların karakterleri oldum tiyatro sahnelerinde. 72. Koğuş’ta oynadım ve tüm Anadolu’da oynamış olmanın gururunu hâlâ yaşıyorum” dedi.