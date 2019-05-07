Önceki gece Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu’nda düzenlenen Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri öncesinde herkesin en önemli gündem maddesi YSK’nin hukuğu ayaklar altına alan bir şekilde İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönünde verdiği karardı elbette. Tören boyunca da gözler kâh sahnede kâh sosyal medyadaydı. Ekrem Başkan’ın tarihi konuşmasını canlı olarak izlemek mümkün değildi belki ama verilen mesajları küçük başlıklar halinde de olsa kavramamanın imkânı yoktu. Nitekim törenin sonlarına doğru gecenin sunucusu Yekta Kopan’ın “Baharı getirdik, yazı da getirmesini biliriz” mealindeki sözleri manidardı. O anlarda büyük çoğunluğun aklında da aynı slogan yankılanıyordu şüphesiz: “Her şey çok güzel olacak”.

Hem sinema hem de tiyatro dallarında verilen Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri bu yıl 24. kez sahiplerini buldu. Gecede en çok ilgiyi kim gördü derseniz herkesin üzerinde birleştiği tek bir isim vardı: Kıvanç Tatlıtuğ. Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu unvanını “Organize İşler 2 Sazan Sarmalı” adlı filmdeki rolü ile kazanan ve ödülünü Ahmet Mümtaz Taylan ve Naz Elmas’ın ellerinden alan Tatlıtuğ tören sonrası yoğun bir “selfie çekinme” mesaisine kaldı ve davetlilerin neredeyse yarısının ünlü kategorisine girdiği mekândan deyim yerindeyse kaçarak kurtuldu.

Politik mesajlar...

Mesajlarında politikaya girmekten kaçınmayan ödül sahiplerinin temel mesajı umudu yaşatmak üzerineydi. Gecede ödül almak için değil de ödül vermek için sahneye çıkan ilk isimlerden olan Menderes Samancılar yaktı ilk meşaleyi ve politikacılarla sanatçıları karşılaştırırken “Biz sanatçılar her zaman kazananları alkışlamasını bilmişizdir” diyerek salondan büyük alkış topladı.

Tiyatro kategorisinde Seçiçi Kurul Özel Ödülü’nü alan “Bir Peri Masalı Radyum Kızları” adlı oyunun oyuncularından Çiğdem Aygün ise yaptığı kısa konuşmada ödüllerini “Maaşını alamayan, hep direnen, hakkını arayan işçi kadınlar adına” aldıklarını söyledi. “Anons” filmindeki performanslarıyla Ensemble Ödülü’ne layık bulunan oyunculardan Murat Kılıç ise aldıkları ödüle dair yeniden bir sayım yapılıp yapılmayacağını sorarak meseleye daha esprili yaklaşmayı tercih edecekti.

60 yıllık sanat yaşamında sinemaya fazla vakit ayıramadığından dem vuran ve “sahne arkadaşlarım” dediği Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ı özlemle andığını belirten Genco Erkal’ın salondan büyük alkış alan son sözleri ise şöyleydi:

“Muammer Karaca Tiyatrosu’nu yeniden yaşama geçirmeye söz veren, varlığıyla umutlarımızı yeşerten, kentimize baharı getiren Ekrem Başkan’a da içten teşekkürü bir borç biliyor, zorlu uğraşında kendisine başarılar diliyorum. Ekrem Başkan diyorum çünkü umudumuzu hiç kaybetmedik, bundan sonra da kaybetmeyeceğiz.”

Gecenin finalinde tiyatromuzun çınarlarından Zihni Göktay “Lüküs Hayat” şarkısı eşliğinde Onur Ödülü almak üzere sahneye geldi ve “Her yeni doğan çocuk, Tanrı’nın insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Tiyatro devam edecektir” sözleriyle salonu coşturdu. Ödül alan ve verenlerin toplu halde son bir fotoğraf için sahneye doluştuğu gecenin sonunda aniden bastıran bir yağmur ve yeniden bastıran bir umut, birlik ve direniş çağrısı bekliyordu bizleri. Her şey çok güzel olmuştu.