İş Sanat Konser Salonu’ndan renkli bir veda

Meksika Dans Topluluğu Calpulli, 2003 yılında New York’ta Sanat Yönetmeni Alberto Lopez, Myrta Duran, Daniel Jaquez ve Juan Castano tarafından kuruldu. Topluluğun repertuvarı Meksika kültürü üzerindeki etkilerin ve bakış açılarının çeşitliliğinin bir kutlaması olarak adlandırılıyor. Bu kutlama, Meksika kültürel mirasını temsil eden neşeli, tutkulu, melankolik, mizahi ve ilham verici hikâyeler de anlatıyor.