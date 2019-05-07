Meksika Dans Topluluğu Calpulli, 2003 yılında New York’ta Sanat Yönetmeni Alberto Lopez, Myrta Duran, Daniel Jaquez ve Juan Castano tarafından kuruldu. Topluluğun repertuvarı Meksika kültürü üzerindeki etkilerin ve bakış açılarının çeşitliliğinin bir kutlaması olarak adlandırılıyor. Bu kutlama, Meksika kültürel mirasını temsil eden neşeli, tutkulu, melankolik, mizahi ve ilham verici hikâyeler de anlatıyor.
İş Sanat Konser Salonu’ndan renkli bir veda
Renklerin Dansla Buluştuğu Bir Gece: Calpulli Meksika Dans Topluluğu İş Sanat Konser Salonu, konser sezonunu renkli bir performans ile sonlandırıyor. Meksika’nın en dikkat çeken topluluklarından Calpulli Meksika Dans Topluluğu “Düğün Seremonisi” adlı gösterisini 16 Mayıs’ta saat 20.30’da sahneleyecek.
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 23:26