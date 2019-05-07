Şehir Tiyatroları’nda Genç Günleri...

Etkinliklerde, lise gruplarının 35 seans, konservatuvarların 23 seans, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 9 seans, İBBŞT Genç Tiyatro’nun 6 seans, İBBŞT Darülbedayi Atölyesi’nin 2 seans oyunu sahne alacak. 35. Genç Günler’de Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı,” Anton Çehov’un “İvanov,” Goethe’nin “Faust,” William Shakespeare’in “Hamlet,” Dostoyevski’nin “Öteki Ben” gibi klasik eserleri, genç tiyatrocuların performansıyla sahnelenecek.

35. Genç Günler Tiyatroda Kadın Müzik-“Bensu Orhunöz ile Gülriz Sururi Şarkıları” konseriyle açılıyor. Açılış etkinlikleri saat 21.00’de sahnelenecek İBBŞT Genç Tiyatro’nun “Öteki Ben” oyunuyla sona erecek.



Bedia Muvahhid Ödülü



İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 16 Mayıs’ta saat 20.45’te Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılacak. İBB Şehir Tiyatroları Candan Sabuncu 10. Liseler Arası Tiyatro Buluşması kapsamında sahnelerini liseli gençlere açıyor. Ümraniye ve Kâğıthane Sadabad sahnelerinde 35 farklı lise grubunun hazırladığı oyunlar sahnelenecek.



Genç Günler boyunca tiyatromuzun usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katılacağı atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitimler verilecek.



Atölye programı



-Simel Keçicioğlu’nun 9, 10 Mayıs’ta “Oyuna Giriş-Sessiz Hayatın Psikolojisi” ve “Sahne Dövüşü Tekniklerine Giriş”



- Nihat Alpteki’nin 11 Mayıs, “Kişiselleştirmeden Kişileştirme”

- Bülent Sezgin’in 12 Mayıs, “Eğitimde Tiyatro Ve Eğitimde Dramada Alternatif Perspektifler”

- Şahine Hatipoğlu’nun 13 Mayıs, “Elementleri Kullanarak Başkası Olmak”

- Bülent Emin Yarar’ın 14 Mayıs, “İçimizdeki Zenginlikler”

- Dr. Deniz Talay’ın 15 Mayıs, “Oyuncunun Sesi- Ses Terapisi”

- Pelin Elcik Yorgancıoğlu’nun 16 Mayıs, “Tiyatral Eğitimde Hareket ve Dansa Yönelik Doğaçlama Atölyesi”

- Müge Gürman’ın 18, 19 Mayıs, “Görünenin Ardındaki Gerçeği Keşfetme Süreci; Yönetmenlik ve Oyunculuk”...