PInk MartInI, 14-21 Mayıs tarihlerinde Türkiye turnesinde

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip grup Pink Martini, Pasion Turca organizasyonu ile 14-21 Mayıs tarihleri arasında 6 şehirde konser verecek. Grup, 3 şehirde ilk kez sahneye çıkacak. En son “Je Dis Oui” albümünü yayımlayan grup, albümde Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak “Aşkım Bahardı” şarkısına yer vermişti. Pink Martini’yle Türkiye turnesini konuştuk...



- Türkiye’de ilk defa bu genişlikte bir turneye çıkıyorsunuz. 1 haftada 6 şehir zorlayıcı olacak mı sizce?



China Forbes: Biz yılın 150 gününü, dört kıtada turnelerde geçiren bir grup olarak seyahatlere çok alışığız tabii. Bir de o kadar uzun yıllardır birlikteyiz ve ailemizden çok birbirimizi görüyoruz ki... Bizim için yeni yerleri, yeni kültürleri keşfetmek çok keyifli oluyor. Elbette yorulduğumuz zamanlar da oluyor ama dinleyicilerle buluştuğumuzda, onlarla birlikte eğlendiğimizde, onlardan çok güzel dönüşler aldığımızda tüm yorgunluğumuz geçiyor.



- Spotify’a göre en çok İstanbul’dan dinleniyorsunuz. Türkiye’deki size olan ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Sizin de Türkiye’ye ilginiz yüksek diyebilir miyiz? Çok sık konser vermeye geliyorsunuz...



C.F: Türkiye, bu yola çıktığımız ilk zamanlardan bu yana bizi çok sarıp sarmalayan bir ülke! Ve elbette duygularımız karşılıklı! Bizim söylediğimiz şarkılar, orkestramızdaki melodik zenginlik, grubun sahnedeki enerjisi Türk insanını yakalıyor. Türkiye’deki insanlar geçmiş güzel günlerin özlemiyle dolu. Biz de aslında o günleri hatırlatan bir grubuz. Thomas, 1930’lu yılların Hollywood orkestralarından esinle bu grubu kurmuştu. Dolayısıyla aramızda müthiş bir bağ var. Yıllar içinde verdiğimiz konserlerle de bu bağ giderek güçlendi. Artık arkadaşlarımızın yanına geliyoruz gibi hissediyoruz, hiç yabancılık çekmiyoruz.



Zeki Müren ve Müzeyyen Senar...



- Türkiye’den dinlediğiniz, beğendiğiniz gruplar, şarkıcılar var mı?



Thomas Lauderdale: Ben yeni şarkılar aramayı, YouTube’da gezinmeyi çok seviyorum. “Aşkım Bahardı”yı da öyle bulmuştum zaten. Eski Yeşilçam şarkılarını, nostaljik şarkıları çok seviyorum. Türk Sanat Müziği de kulağıma çok hoş geliyor, özellikle Zeki Müren ve Müzeyyen Senar şarkıları... Keşke onlarla tanışabilme şansımız olabilseydi.



- Son olarak, hayranlarınıza söylemek istedikleriniz var mı?



C.F: Türkiye’yi çok özledik. Konserleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursa, Adana ve Konya için ekstra heyecanlıyız çünkü ilk kez gideceğiz. Yine muhteşem yemekler tadacağımızdan, güzel yerler göreceğimizden, harika insanlarla tanışacağımızdan eminiz! Birlikte şarkı söyleyip eğleneceğiz. Herkesi konserlere bekliyoruz.

KONSER TARİHLERİ:

14 Mayıs Bursa - Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

16 Mayıs İstanbul - Volkswagen Arena

17 Mayıs İzmir - İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

18 Mayıs Adana - Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

20 Mayıs Ankara - Congresium Ankara

21 Mayıs Konya - Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum