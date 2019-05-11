Behzat Ç. dizisinin ekibine hangi oyuncular katıldı?

Usta yönetmen ve yapımcı Tarkan Karlıdağ da 6 yıl sonra eski ekibiyle bir araya geldi. Şimdiden ikinci sezonunun çekilmesi planlanan dizinin yeni bölümleri Cinayet Büro'ya yönelik suikastle başlayacak. Tek tek işlenen cinayetleri çözmesi için kurulacak özel birimi yönetmesi için de polisliği bırakmış olan Behzat Ç.'den yardım istenecek.

ERCÜMENT ÇÖZER GERİ DÖNÜYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı ise merak konusuydu. Eski ekibin fenomen karakterleri Harun ve Akbaba'ya hayat veren Fatih Artman ve Berkan Şal'ın yeni bölümlerde olmadığı ortaya çıkmıştı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı dizinin Hayalet'i İnanç Konukçu, Şevket'i Ege Aydan ve Esra'sı Canan Ergüder Ece yine aynı rolleriyle seyirci karşısına çıkacak. Daha önce senaryo gereği ölen Savcı Esra karakterinin bu kez sürpriz bir role hayat vereceği söyleniyordu. Ancak Esra'nın bu kez Behzat'in hayali olarak projede yer alacağı öğrenildi.

MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Behzat Ç.'nin Ercüment Çözer'i Nejat İşler de dizinin ilk bölümünün finalinde ortaya çıkacak.



Çekimlerinin 15 Mayıs itibariyle Ankara'da başlaması planlanan dizide Savcı rolünü "Bizimkiler" dizisinin Ali'si rolüyle hafızalara kazınan Atılay Uluışık canlandıracak. Ertuğrul Şakar'ın da ekibinde yer alacağı dizide Ahu Türkpençe ile Güven Kıraç da rol alacak.