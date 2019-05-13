Ankaralı sanatseverler, 19-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde İstanbul’da ilgiyle izlenen ödüllü oyunları Çankaya’daki Tatbikat Sahnesi’nde izleyebilecekler. Festival kapsamında 19 Mayıs Pazar günü “Hipomani” oyunuyla Faydasız Sanatlar; 20 Mayıs Pazartesi “Seni Seviyorum Türkiye” ve 21 Mayıs Salı “Gülünç Karanlık” oyunlarıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları; 22 Mayıs Çarşamba “Yuva” oyunuyla B-Planı; 23 Mayıs Perşembe “Benimle Gelir Misin?” oyunuyla B-Planı & Toy; 24 Mayıs Cuma “Eylül” oyunuyla Sıfır Pozitif; 25 Mayıs Cumartesi “Julie” oyunuyla Ba-Tiyatro; 26 Mayıs Pazar “Nihayet Makamı” oyunuyla Altıdan Sonra Tiyatro & Kumbaracı 50 ve 27 Mayıs Pazartesi “Tesir” oyunuyla Siyah Beyaz ve Renkli Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Tamamı 21.00’de başlayacak oyunların biletleri Biletix üzerinden satışta.
İstanbul oyunları Ankara’da
Erdal Beşikçioğlu’nun kurucusu olduğu ve genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi, Ankara’da “İstanbul Oyunları Festivali”nin ilkini hayata geçiriyor.
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 02:30