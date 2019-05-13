İstanbul oyunları Ankara’da

Ankaralı sanatseverler, 19-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde İstanbul’da ilgiyle izlenen ödüllü oyunları Çankaya’daki Tatbikat Sahnesi’nde izleyebilecekler. Festival kapsamında 19 Mayıs Pazar günü “Hipomani” oyunuyla Faydasız Sanatlar; 20 Mayıs Pazartesi “Seni Seviyorum Türkiye” ve 21 Mayıs Salı “Gülünç Karanlık” oyunlarıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları; 22 Mayıs Çarşamba “Yuva” oyunuyla B-Planı; 23 Mayıs Perşembe “Benimle Gelir Misin?” oyunuyla B-Planı & Toy; 24 Mayıs Cuma “Eylül” oyunuyla Sıfır Pozitif; 25 Mayıs Cumartesi “Julie” oyunuyla Ba-Tiyatro; 26 Mayıs Pazar “Nihayet Makamı” oyunuyla Altıdan Sonra Tiyatro & Kumbaracı 50 ve 27 Mayıs Pazartesi “Tesir” oyunuyla Siyah Beyaz ve Renkli Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Tamamı 21.00’de başlayacak oyunların biletleri Biletix üzerinden satışta.