Akbank Sanat Lawton’ı ağırlayacak

Annesi Türk olan Lawton, dans çalışmalarına İstanbul’da yaşarken başladı. Daha sonra The Arts Educational School London, The Place London ve The Juilliard School New York’ta eğitimine devam etti. Anvers Kraliyet Konservatuvarı’nın düzenli konuk eğitmeni olarak çalışmalarına devam ediyor. Vücudun iletişimsel ve sınırsız bir araç olarak sürekli kendini sorgulaması, bedenin saflığından ve karmaşıklığından beslenmesi ve yaşadığı “yaşamdan” ilham alması Lawton’ın tekniğinin çıkış noktasını oluşturuyor. Saat 11.00’de başlayacak atölyelerin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.