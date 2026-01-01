2026’ya zam yağmuruyla girildi: Akaryakıt, alkol ve sigarada ÖTV tutarları değişti!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ile asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV TUTARLARI Yİ-ÜFE’YE GÖRE GÜNCELLENİYOR

ÖTV Kanunu’na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranına göre güncelleniyor.

ÖTV ARTIŞI SINIRLANDIRILDI

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre, ÖTV Kanunu gereği 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE’ye göre yapılması gereken ve yüzde 10’un üzerinde olması beklenen güncelleme yerine, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 oranında ÖTV artışı uygulanarak fiyat artışının etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplandı. Bu kararın, hem bütçe hedefleriyle hem de enflasyon hedefleriyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

DÜZENLEME ÖNCESİ VE SONRASI ÖTV TUTARLARI

Düzenleme öncesinde;

Benzinde 13,86 lira ,

Motorinde 12,99 lira ,

LPG’de 10,64 lira ,

Sigaralarda 1 pakette 55,5 lira ,

Biralarda 11,57 lira ,

Şaraplarda 56,87 lira ,

Bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira ,

Rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ise yeni ÖTV tutarları;

Benzinde 14,82 lira ,

Motorinde 13,9 lira ,

LPG’de 11,38 lira ,

Sigaralarda 1 pakette 56,78 lira ,

Biralarda 12,49 lira ,

Şaraplarda 61,39 lira ,

Bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira ,

Rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira olarak belirlendi.

ENFLASYON HEDEFİNE DESTEK

Söz konusu kararla maliye politikası ile para politikasına güçlü destek sağlanarak dezenflasyon sürecine katkı sunuldu. Böylece Orta Vadeli Program’da öngörülen enflasyonun altında artış yapılmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.