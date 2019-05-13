‘Pera’da A Capella’ konserlerinde sezonun son konuğu ‘Sirene’

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Volkan Akkoç şefliğinde sahne alan ekibin konser öncesi yapacağı söyleşi ise saat 16.00’da gerçekleşecek. Söyleşide, Türkiye’de ve dünyada kadın korosu geleneği ve besteciliği konularına değinilecek.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Volkan Akkoç önderliğinde kurulan, Türkçe kadın korosu repertuvarının gelişmesine de katkı sağlayan “Sirene”, dinamik, mücadeleci ve özgür kadın karakterini hem Batı’nın hem de Anadolu’nun folklorik müzikleriyle harmanlıyor. Konserde, koro müziği açısından önemli eserlerin yanı sıra Sarı Gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Evreşe Yolları gibi eserler capella düzenlemeleriyle müzikseverlerle buluşacak.