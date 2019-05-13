Herzog’a onur ödülü

Belgesel türündeki son filmi “Family Romance” Cannes Film Festivali’nde gösterilecek olan Herzog bugüne dek 70’ten fazla filme imza attı ve aralarında Berlin Film Festivali’nden aldığı Gümüş Ayı, Cannes Film Festivali’nden aldığı En İyi Yönetmen (“Fitzcarraldo” - 1982) gibi ödüllerin de bulunduğu çok sayıda unvanın sahibi oldu. Daha önce hiç Avrupa Film Ödülü almayan (sadece bir kez aday gösterilmişti) Herzog’a ödülü 7 Aralık’ta takdim edilecek.