Mustafa Ekmekçi’yi özlemle anıyoruz

Gazetemizde uzun yıllar “Ankara Notları” adlı köşesinde emekçi sınıfının sesi olan, kalemini hep haktan ve hukuktan yana kullanan, Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla adından söz ettiren, 21 Mayıs 1997’de yitirdiğimiz yazarımız Mustafa Ekmekçi’yi (73) özlemle anıyoruz.