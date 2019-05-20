Ekmekçi için bugün anma töreni düzenlenecek. Ekmekçi saat 12.00’de, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anılacak. Anmaya, gazetemiz çalışanları ile birlikte Çağdaş Gazeteciler Derneği, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara şube yöneticileri de katılacak.
Mustafa Ekmekçi’yi özlemle anıyoruz
Gazetemizde uzun yıllar “Ankara Notları” adlı köşesinde emekçi sınıfının sesi olan, kalemini hep haktan ve hukuktan yana kullanan, Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla adından söz ettiren, 21 Mayıs 1997’de yitirdiğimiz yazarımız Mustafa Ekmekçi’yi (73) özlemle anıyoruz.
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 00:59