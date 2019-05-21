Chicago’da 19 Mayıs konseri

Mozart’ın ünlü “Türk Marşı” ile başlayan etkinlikte, Felix Menelssohn-Bartholdy, Frederic Chopin ve Franz Lizt gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra, tanınmış Türk besteci Ahmet Adnan Saygun’un ünlü çalışmalarına da yer verildi. Konser sonrasında seyircilerin yoğun alkışlarıyla ikinci kez sahneye gelen Onay, Başkonsolos Acar’ın da eşliğiyle İzmir Marşı’nı seslendirdi.



Konserin ardından açıklamada bulunan sanatçı Onay, “19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı konser serisi, Türkiye’yi gururla temsil ettiğim 80 ülkeyi kapsayan 2 bini aşkın konserler arasında en anlamlılarıydı” şeklinde konuştu.