“Yeniden Doğuş” operasını izleyenler ayakta alkışladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu olan eserde Atatürk’ü DOB solist sanatçısı tenor Ali Murat Erengül ve Zübeyde Hanım’ı mezzosoprano Hatice Zeliha Kökçek canlandırdı. “Yeniden Doğuş” operası, 1912 yılındaki Balkan göçüyle başlayıp Cumhuriyetin kuruluşuyla sona eriyor.
Samsun’da ‘Yeniden Doğuş’
Kurtuluş mücadelesinin destansı hikâyesinin anlatıldığı dünya prömiyeri ve gala gösterimi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan “Yeniden Doğuş” operası Milli Mücadele’nin 100. yılında Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde (SAMDOB) sahneye koyuldu.
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Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 02:20