Onur Oscar’ları açıklandı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (AMPAS) yaptığı açıklmaya göre bu yıl yönetmen David Lynch, aktör Wes Studi ve yönetmen Lina Wertmüller Onur Oscar’ı alırken, oyuncu Geena Davis de Jean Hersholt Yardımseverlik Ödülü’nü alacak. Governors Awards olarak da bilinen bu ödüller 27 Ekim’de düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine verilecek.