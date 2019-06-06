Üç gün sürecek etkinlikler ile kutlayacak

Kuruluşunun 9. Yılı nedeniyle 13 ve 14 Haziran’da Gölge Tiyatro Topluluğu’nun kendi sahnelerinde sahneleyecekleri Piknik ve Hayvanat Bahçesi oyunlarıyla başlayacak olan etkinlikler, 15 Haziran’da Esenyurt Kültür Merkezi’nde büyük bir konser ile devam edecek. Konserde, Selçuk Balcı, Metin - Kemal Kahraman ve Gölgedekiler sahne alacak.

Gölge Kütür Sanat Merkezi çalışanlarından Sinan Gökçe kültür merkezinin kuruluşunun yıl dönümünde yeni yaşama dair umutlarını “Gölge Kültür Sanat Merkezi 9. Yılını kutlarken yönünü savaşlara karşı barışa ve karanlığa karşı aydınlığa dönen herkesi hep birlikte omuz omuza horonlar ve halaylar çekmeye çağırıyoruz” sözleriyle anlattı.