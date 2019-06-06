Antalya’da film ve belgesel gösterimi

Ruslan Akun’un Antalya’da çektiği film komedi-drama türünde ve arkadaşlık hikâyesine dair. Yönetmenliğini Sabri Kuşkonmaz ile Sema Ali Erol’un yaptığı “Kayadan Kopmadık” belgeselinin gösterimi ise 9 Haziran Pazar günü 16.00’da olacak.

Yönetmenler belgeselin içeriğini şöyle ifade ediyorlar: “Tarih içinde bir yerden bir yere taşınmak kültürel taşınmayı da beraberinde getiriyordu. Şimdiki zamanda taşınma ise kültürel aşınma. Dünya giderek aynılaşıyor, tek tipleşiyor. Makedonya’daki Türk köyleri de boşalıyor, insansızlaşıyor, ormana dönüyor. Kalanlarsa inatçı. 550 yıldan beri devam eden bir inat...” AKS Oditoryum’da gerçekleşecek iki gösterime de katılım ücretsiz. i