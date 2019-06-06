Çankayalılar açık havada film izleyecek

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği’nde, temmuz ve ağustos aylarında 60 gün boyunca 24 farklı noktada 46 gösterim yapılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 01:40

Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl da Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmlerini izleyici ile buluşturacak.

Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada yapılacak gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde ve Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri kampusunda düzenlenecek.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan