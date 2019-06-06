Çankayalılar açık havada film izleyecek

Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl da Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmlerini izleyici ile buluşturacak.

Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada yapılacak gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde ve Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri kampusunda düzenlenecek.