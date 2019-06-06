Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘gizli hazine’...

Toplam 28 bin 783 eser barındıran Nadir Eserler Koleksiyonu, 22 bin 420 eserden oluşan Genel Koleksiyon, 860 eserden oluşan Folio Koleksiyonu, 33 eserden oluşan İbrahim Müteferrika Koleksiyonu, 181 bibliyografik kaydı bulunan Yazmalar Koleksiyonu, 138 eser içeren 1700 Yılı Öncesi Basılmış Eserler Koleksiyonu, 374 yıllıktan oluşan Yıllıklar Koleksiyonu, 46 eseri içeren Özel Boy Folio Koleksiyon ve 3 bin 128 eserden oluşan Amerikan Tarihi Dokümanları Koleksiyonu olmak üzere 9 alt kategoriye ayrılıyor.

Nadir Eserler Koleksiyonu’ndan öğretim üyeleri ve Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri yararlanabiliyor. Lisans öğrencilerinin de bölümlerinden yazılı başvuru alarak koleksiyondan faydalanmaları mümkün. Kütüphane dışına ödünç verilemeyen ve fotokopi çekilemeyen eserler Kataloglama Bölümü’ndeki “Nadir Eser Masası”nda incelenebiliyor ve kurallar dahilinde uygun portatif cihaz ile tarama ya da flaşsız fotoğraf çekimi yapılabiliyor. l Kültür Servisi