Dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından Münih’te düzenlenen ARD Uluslararası Müzik Yarışması 2017 birincisi Sohn konserde Bach “Prelud ve Füg, BWV 875”; Tchaikovsky “Dumka Op.59” ve Beethoven, Scriabin ve Liszt’in piyano sonatlarını çalacak. Sanatçının bu sezon Leipzig Gewandhaus’da verdiği resital hem CD olarak canlı kaydedildi.
Jeung Beum Sohn ‘the Seed’de
İstanbul Resitalleri piyano resitalleri ünlü Koreli piyanist Jeung Beum Sohn’un 14 Haziran Cuma akşamı 20.00’de Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de vereceği resitalle sezonu kapatıyor.
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2019 Cuma, 01:38