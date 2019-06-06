Jeung Beum Sohn ‘the Seed’de

Dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından Münih’te düzenlenen ARD Uluslararası Müzik Yarışması 2017 birincisi Sohn konserde Bach “Prelud ve Füg, BWV 875”; Tchaikovsky “Dumka Op.59” ve Beethoven, Scriabin ve Liszt’in piyano sonatlarını çalacak. Sanatçının bu sezon Leipzig Gewandhaus’da verdiği resital hem CD olarak canlı kaydedildi.