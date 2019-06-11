Van’daki festival dinci gruplar tarafından hedef gösterilmişti

Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören GezginFest Van, bu sene Van Valiliği tarafından iptal edilmişti. Valilik açıklamasında iptal gerekçesi olarak tespit edilen eksiklikler öne sürülmüştü. Öte yandan dinci Akit gazetesi ve Van’da “Ahlak Hareketi” adı verilen oluşum festivali engellemeye yönelik bildiriler dağıtmış, reklam panolarına ilanlar vermişti. GezginFest ekibinden ise dün bir açıklama yapılarak, “Tüm şehir bu festivalin iptal edilmesini istemese de bir türlü anlamadığımız sebeplerle direnemiyor ve şehrimizden ayrılıyoruz” denildi. Açıklamada, “Festivalimizin iptal tarihi taleplerin karşılanması için verilen süreden 7 gün öncedir. Olası eksiklikler için 13 Haziran’a kadar süremiz olmasına rağmen resmi tatilde festivalimizin iptali açıklanmıştır” ifadeleri kullanıldı ve resmi belgeler paylaşıldı.



GezginFest ekibinin açıklamalarından satır başları şöyle: “Festivalimizin ilk duyurusundaki amacı hâlâ aynıdır. Ülkemizin en güzel memleketlerinden biri olan Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni tanıtmak, bölgemize önyargısı olan yerli ve yabancı turistlerle buluşturmaktı. 2018 yılında hiçbir güvenlik sorunu olmayan ve olaysız geçen festivalimiz bölge insanı tarafından kabullenilerek Van şehrinin gururlarından biri olmuştur.”



‘Manidar...’



Açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer alıyor: “Festivalimizin en büyük amaçlarından biri bölgemizin ‘güvensiz bölge’ olarak anılan bazı önyargılarını yok etmekti. Fakat festivalimiz, yıkmaya çalıştığımız bu algı hiç önemsenmeden, Van geleceği dikkate alınmadan ‘güvenlik’ gerekçeleri bahane gösterilerek iptal edilmiştir. Bu iptal kararının tüm Van sokaklarında ‘Ahlak Hareketi’ adıyla sokaklarda ‘Alkollü Festival İstemiyoruz’ bilboardlarının asıldığı güne gelmesi manidardır. Bölge için bir örnek diye gururla anlattığımız festivalimizin bu sene destekleneceğini hatta varsa eksikleri devletimizin/ turizm bakanlığımızın da katkılarıyla giderileceğini düşünmekteydik. Fakat 2018 yılında yıkmaya çalıştığımız önyargılar bir anda yok edilmiştir...



Durdurulan bilet satışları ve tanıtımlar aylarca sorunsuz şekilde devam etmiştir. Tüm sanatçılarımız açıklanmış, biletler satılmış, Van Gölü Ekspresi treni aylarca ve günümüz itibarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Otellerde rezervasyonlar binlerce insan tarafından tamamlanmıştır. Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerimiz planlarını festivalimize göre yapmış, ulusal basında konu olmuştur...”





Resmi tatilde...



Aynı açıklamada şu hususa da dikkat çekiliyor: “Tüm Türkiye’de 24 saat önce hazırlanan festival alanı, 20 gün önce hazırlanması talep edilmiş. Buna rağmen daha önce hiçbir festivalimizde yapmadığımızı yapıp alana tuvaletler satın alınmış, standlar konulmuştur. Festivallerimizin olmazsa olmazı olan çit, otopark, X-ray gibi son 1 günde yapılması gereken talepler çözüm üretilmek yerine, eksik görülerek festivalimizin iptal edilmesine sebep gösterilmiştir. Festivalimizin iptal tarihi ise taleplerin karşılanması için verilen süreden 7 gün öncedir. Olası eksiklikler için 13 Haziran’a kadar süremiz olmasına rağmen resmi tatilde festivalimizin iptali açıklanmıştır.



Festivalimizin olası yeni şehri cuma günü açıklanacaktır. Bilet alan misafirlerimiz asla mağdur edilmeyecektir. İade edilmek istenen tüm biletler cuma gününden itibaren iade edilmeye başlanacaktır. Festivalin yapılması için gösterdiğimiz çabanın aynısını kimsenin mağdur olmaması için de göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Bizlere gösterdiğiniz samimiyeti asla unutmayacağımızı ve bu şehre çiçeklerle tekrar döneceğimizi bilmenizi isteriz.”