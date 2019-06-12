İstanbul’da müzikli günler başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 47 yıldır düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın açılış konseri ile başladı.



Festivalde konserden önce ödül ve teşekkür plaketleri verildi. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve teşekkür plaketi sunulan festival sponsoru E.C.A. Presdöküm Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in açılış konuşmalarıyla başladı. Alçen, “Elginkan Topluluğu olarak, kültürel faaliyetlere ve eğitime verdiğimiz güçlü destekle, tam 68 yıldır var olmayı sürdürüyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, “Müzik, yaşamın bir parçası değil kendisidir. Çünkü hayat müziktir” diyerek İstanbul Müzik Festivali’nin sponsorluğunu 4. kez üstleniyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edildi. Festivale mekân ve gösteri desteği veren Beyoğlu, Kadıköy Belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlara plaket sunuldu.





Festivalin bu yılki Onur Ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu.

Festivali’n bu yılki Onur Ödülü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Gökmen, en genç zamanlarından beri orkestralardan destek gördüğünü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çocukluğundan beri kendisi için bir okul olduğunu, bugün vardığı noktada orkestra arkadaşlarının da payları olduğunu belirterek “Bugün sahnede dinleyeceğimiz ve varlıklarından büyük gurur duyduğumuz son dönemlerdeki orkestraların hepsinin, ister özel, ister yerel yöneticilere bağlı, ister farklı şekillerde yapılanmış olsunlar, çekirdeği devlet senfoni orkestralarıdır. Devlet senfoni orkestralarını yapısal bakımdan zaman zaman eleştirebiliriz ama bunun olumlu ve yapıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devletin desteklemediği sanat kurumlarının yaşamasının çok kolay olmadığını bütün dünyadaki örnekleriyle görüyoruz. Devletin bütün sanat kurumlarına desteğinin son derece önemli olduğunu bir kez daha bu vesileyle vurgulamak istiyorum.” diyerek yapıcı olmayan eleştirileri üzüntüyle karşıladığını söyledi. Küçük yaşlarda başladığı Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki, yaşamında çok çok önemli rol oynayan efsanevi hocalarından Ahmet Adnan Saygun, İlhan Baran ve Nimet Karatekin’e, hep yanında olan ailesine duyduğu minneti ifade etti. Gökmen, “Kendilerinden çok şey öğrendim” dediği İKSV’nin kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ve Genel Müdürlerinden Aydın Gün’ün anıları önünde de saygıyla eğilerek, “Bu ödülün omuzlarıma çok önemli sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim, layık olmak en önemli hedeflerimden biri olacak” diyerek vakfa ve seçici kurula teşekkür etti.



Aydın Gün Teşvik Ödülü ise, 22 yaşındaki piyanist Can Çakmur’a verildi. Ödülünü Eczacıbaşı’nın elinden alan Çakmur, festivalin çatısı altında, bu atmosferde olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çakmur, “Geçen yıl benim için çok değerli ve özeldi. Desteğini, yol göstericiliğini, ilham vericiliğini hissettiğim, daha güzel bir dünyanın varlığına inandıracak çok fazla insan vardı. Bunlardan özellikle İKSV ve 2013 yılından beri bir parçası olduğum “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projelerini anmak istiyorum. Çok teşekkür ederim” diyerek salonu selamladı.



Törenin ardından başlayan konserde orkestra Beethoven’ın 1. Piyano Konçertosu ve Liszt’in Senfonik Şiiri “Prelüdler”i ustalıkla seslendirildi. Konserin solisti 17. Uluslararası F. Chopin Piyano Yarışması birincisi genç piyanist Seong-Jin Cho bis parçası olarak çaldığı Beethoven sonat “Patetik” ile de çok beğenildi.



30 Haziran’a kadar devam edecek festival, müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikâyeleri Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı temasını 20 günde 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konserle sanatın yaratıcılığı gücüyle işleyecek.