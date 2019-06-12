‘Hadestown’a sekiz ödül...

‘Amerikan tiyatrosunun Oscar’ları’ olarak anılan Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Hadestown adlı oyun, gecede sekiz ödüle değer görüldü.



Broadway’in en iyi performanslarının ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu James Corden üstlendi. The Ferryman En İyi Oyun seçilirken; Hadestown da En İyi Müzikal ödülünün sahibi oldu. Reeve Carney, Amber Gray ve André De Shields’in rol aldığı Hadestown için bu yılki Tony, bir zafer gecesiydi. 14 Tony adaylığı olan oyun, geceden 8 ödülle ayrıldı. Oyuncu Ali Stroker, Tony Ödülleri tarihinde ilk kez bir tekerlekli sandalyeli oyuncu olarak ödül kazandı. Stroker, Oklahoma adlı müzikaldeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. En İyi Yönetmen dalında tek kadın aday olan Rachel Chavkin, Hadestown’daki başarısıyla geceden ödülle ayrıldı.