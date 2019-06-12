Salvator Mundi tablosu Suudi prensin yatında bulundu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alındıktan sonra ortadan kaybolan tablonun prensin süper lüks yatı Serene’de bulunduğu belirtildi.



450 milyon dolara Da Vinci’nin tablosunu satın alan Muhammed bin Selman’ın, tabloya ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmak istediği konuşulmuş hatta Selman’ın, tabloyu Muhammed bin Zayid’in Topaz isimli yatıyla takas etmek istediği belirtilmişti.



Sanat uzmanları 500 yaşındaki hassas bir başyapıtın açık denizde, nemli bir ortamda tutulmasının sağlıklı olmadığı görüşünde. Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi’nin bu yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan büyük Leonardo Da Vinci sergisinde gösterilmeyecek olması soru işaretlerine neden olmuş, tablonun aslında sahte olduğu iddia edilmişti.



Veliaht Prens tarafından 500 milyon Euro’ya satın alınan Serene adlı yat 136 metre uzunluğa ve 18.6 metre genişliğe sahip. Lüks yatta bir helikopter ve denizaltı hangarı, iki helikopter pisti, kapalı havuz ve jakuzi bulunuyor.