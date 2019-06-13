Haftanın yeni filmleri...

Sinemalarda bu hafta vizyona giren fimler şunlar:
‘Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit’: F. Gary Gray’in yönettiği filmde Tessa Thompson, Chris Hemsworth ve Liam Neeson rol alıyor.
‘Rocketman’: Dexter Fletcher’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde, Taron Egerton, Jamie Bell ve Richard Madden yer alıyor.
‘Kuyu’: Lee Cronin’in yönettiği, Seana Kerslake, James Quinn Markey ve Kati Outinen’in başrollerini paylaştığı filmin türü ise korku...
‘Tekne’: Başrolde Winston Azzopardi’nin yer aldığı gerilim filminin yönetmeni Winston Azzopardi.
‘Bekçi’: Vizyona giren yerli filmlerden biri olan “Bekçi”nin yönetmenliğini Durmuş Akbulut üstleniyor.