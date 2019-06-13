Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren bu ödüllü işbirliği, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu bir deneyim sunuyor. Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancın Kung Fu’ya yansımasını güncel bir bağlamda ele alan “Sutra”, Turner Ödülü sahibi Antony Gormley’nin 21 ahşap kutusundan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan, piyano, vurmalı çalgılar ve yaylılar için yazılmış, canlı yorumlanan müzikleriyle dikkat çeken bir yapıt.
‘Sutra’ 9 yıl aradan sonra İstanbul’da
Geçen sezon onuncu yılını kutlayan, bugüne kadar 32 ülkede, 64 kentte 190 bini aşkın seyirciye ulaşan Sidi Larbi Cherkaoui ve Sadler’s Wells London yapımı “Sutra”, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) işbirliğiyle dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da olacak. “Sutra”, 16 ve 17 Eylül’de saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 23:59