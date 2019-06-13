‘Sutra’ 9 yıl aradan sonra İstanbul’da

Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren bu ödüllü işbirliği, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu bir deneyim sunuyor. Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancın Kung Fu’ya yansımasını güncel bir bağlamda ele alan “Sutra”, Turner Ödülü sahibi Antony Gormley’nin 21 ahşap kutusundan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan, piyano, vurmalı çalgılar ve yaylılar için yazılmış, canlı yorumlanan müzikleriyle dikkat çeken bir yapıt.