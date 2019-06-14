4. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve bugün başlayan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nin sloganı “Edebiyat Güldürür”. 22 Haziran’a dek Kültürpark’taki etkinlik alanlarında düzenlenecek festival kapsamında ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire’de de etkinlikler gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları, mizah yazarları, çizerler, sinema ve tiyatro oyuncuları, müzisyenleri ve yurt dışından gelecek olan katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda ve gösterilerde bir araya gelecek.

Festival kapsamında ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’nun sahnelediği “Yarına Davet - Nazım Hikmet” gösterisinin ve “Sevgili Arsız Ölüm” tiyatro oyunun yanı sıra açılış akşamında Grup Gündoğarken de bir konser verecek.

Onur konuğu Murathan Mungan

Bu yıl “Edebiyat Güldürür” sloganıyla düzenlenen Festival’in bu yılki Onur Konuğu Murathan Mungan olacak. Mungan 14 Haziran’daki açılışta ve 15 Haziran’daki söyleşide Kültürpark’ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Mungan ayrıca festival kapsamında 16 Haziran’da Selçuk’ta okurlarıyla buluşacak.

5 ülkeden konuklar...

Her yıl çok sayıda yabancı yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nde bu yıl İtalya’dan, Macaristan’dan, Polonya’dan, Suriye’den ve Filistin’den konuklar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenleniyor. İtalya’nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak.

Masal, Kısa Öykü ve Şiir Kürsüsü

İzmir Edebiyat Festivali’nde geçen yıl başlayan ve büyük ilgi gören atölyeler, bu yıl da genişleyerek sürecek. Kültürpark’ta kurulacak olan Masal Kürsüsü, Kısa Öykü Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını, öykülerini ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak.

Festivalin programı ise şöyle:

14 Haziran Cuma

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 13.00-15.00)

AÇILIŞ KONUŞMALARI

M. Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Murathan Mungan (Onur Konuğu)

Haydar Ergülen (Festival Direktörü)

(Saat: 19.00-20.00)

KONSER

Gündoğarken

(Saat: 20.30)

15 Haziran Cumartesi

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 13.00-15.00)

PANEL

Yeni Edebiyat, Yeni Mizah

Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz

Yöneten: Ahmet Önel

(Saat : 16.00-17.30)

SÖYLEŞİ

Murathan Mungan (Onur Konuğu)

Yöneten: Haydar Ergülen

(Saat: 18.30-20.00)

16 Haziran Pazar

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 13.00-15.00)

SÖYLEŞİ

“68’li ve Gazeteci”

Tuğrul Eryılmaz

Yöneten: Mahmut Çınar

(Saat: 17.00-18.00)

SÖYLEŞİ

Sinema ve Edebiyat

Mehmet Güreli, Onur Ünlü

(Saat : 18.00-19.00)

FİLM GÖSTERİMİ

“Dört Köşeli Üçgen”

Yönetmen: Mehmet Güreli

(Saat: 21.00)

SELÇUK

SÖYLEŞİ

Murathan Mungan (Onur Konuğu)

(Saat: 17.00-18.00)

(Yer: Kent Belleği Müzesi)

17 Haziran Pazartesi

Kültürpark Etkinlik Alanı

KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Emel Kayın

(Saat: 16.00-17.30)

PANEL

Edebiyat, Mizah, Özgürlük

Alpay Erdem, Birgül Oğuz, Tuğrul Keskin

Yöneten: Hasan Özkılıç

(Saat: 18.00-19.30)

ŞİİR AKŞAMI

W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli,

Najwan Darwish (Filistin), Widad Nabi (Suriye)

(Çevirmen: Mehmet Hakkı Suçin)

(Saat: 20.00-21.00)

18 Haziran Salı

Kültürpark Etkinlik Alanı

KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Emel Kayın

(Saat: 16.00-17.30)

PANEL

Edebiyat ve Mizah Dergileri

Cem Dinlenmiş, Metin Celal

Yöneten: Kutlukhan Perker

(Saat: 18.00-19.00)

SÖYLEŞİ

Mine Söğüt

(Saat: 19.00-20.00)

TİRE

ŞİİR AKŞAMI

W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli,

Najwan Darwish (Filistin), Widad Nabi (Suriye)

(Çevirmen: Mehmet Hakkı Suçin)

(Saat: 19.30-21.00)

(Yer: Tire Belediyesi Kültür Merkezi)

19 Haziran Çarşamba

Kültürpark Etkinlik Alanı

KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Emel Kayın

(Saat: 16.00-17.30)

ŞİİR AKŞAMI

Yücelay Sal, Mel Kenne (ABD), Pelin Özer, Metin Celal, Nesrin Kültür

(Saat: 18.00-19.00)

PANEL & SÖYLEŞİ

Çağdaş Macar Edebiyatı & Şiiri

Zita Izsó (Macaristan), Zoltán Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan)

Yöneten: Balazs Szollosy (Macaristan)

(Saat: 19.00-20.30)

KARABURUN

SÖYLEŞİ

Mine Söğüt

(Saat: 18.30-19.30)

(Yer: Nergis Kafe)

20 Haziran Perşembe

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Argın Kubin

(Saat: 15.30-17.30)

PANEL

İtalyan Şiiri

Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Erkut Tokman

(Saat: 18.00-19.00)

ŞİİR AKŞAMI

Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Eylem Temur: Haikular, Erkut Tokman, Onur Akyıl

(Saat: 19.00-20.00)

GÖSTERİ

“Yarına Davet“ - Nâzım Hikmet

Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan, Senem Demircioğlu

Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

(Saat: 21.00)

SEFERİHİSAR

PANEL & SÖYLEŞİ

Çağdaş Macar Edebiyatı & Şiiri

Zita Izsó (Macaristan), Zoltán Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan)

Yöneten: Balazs Szollosy (Macaristan)

(Saat: 19.00-20.30)

(Yer: Ürkmez Gençlik Merkezi Sanat Sahnesi)

21 Haziran Cuma

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Argın Kubin

(Saat: 14.00-16.00)

SÖYLEŞİ

Şebnem İşigüzel

(Saat: 18.30-19.30)

ŞİİR AKŞAMI

Oğuzhan Akay, Lale Müldür, Waldemar Ślefarski (Polonya), Eylem Te, Ali Özgür Özkarcı

(Saat: 19.30-20.30)

TİYATRO

“Sevgili Arsız Ölüm“ - Dirmit

Tiyatro Hemhal

Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi

(Saat: 21.00)

FOÇA

ŞİİR AKŞAMI

Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Erkut Tokman

(Saat: 19.30-21.00)

(Yer: Beş Kapılar Kalesi Anfi Tiyatro)

22 Haziran Cumartesi

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici: Argın Kubin

(Saat: 14.00-16.00)

ŞİİR AKŞAMI

Ferhad, Efe Duyan, Hüseyin Peker, Aslıhan Tüylüoğlu, Hakan Cem

(Saat: 19.00-20.00)