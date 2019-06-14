4. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve bugün başlayan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nin sloganı “Edebiyat Güldürür”. 22 Haziran’a dek Kültürpark’taki etkinlik alanlarında düzenlenecek festival kapsamında ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire’de de etkinlikler gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları, mizah yazarları, çizerler, sinema ve tiyatro oyuncuları, müzisyenleri ve yurt dışından gelecek olan katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda ve gösterilerde bir araya gelecek.
Festival kapsamında ünlü sanatçılar Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu’nun sahnelediği “Yarına Davet - Nazım Hikmet” gösterisinin ve “Sevgili Arsız Ölüm” tiyatro oyunun yanı sıra açılış akşamında Grup Gündoğarken de bir konser verecek.
Onur konuğu Murathan Mungan
Bu yıl “Edebiyat Güldürür” sloganıyla düzenlenen Festival’in bu yılki Onur Konuğu Murathan Mungan olacak. Mungan 14 Haziran’daki açılışta ve 15 Haziran’daki söyleşide Kültürpark’ta edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Mungan ayrıca festival kapsamında 16 Haziran’da Selçuk’ta okurlarıyla buluşacak.
5 ülkeden konuklar...
Her yıl çok sayıda yabancı yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nde bu yıl İtalya’dan, Macaristan’dan, Polonya’dan, Suriye’den ve Filistin’den konuklar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenleniyor. İtalya’nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak.
Masal, Kısa Öykü ve Şiir Kürsüsü
İzmir Edebiyat Festivali’nde geçen yıl başlayan ve büyük ilgi gören atölyeler, bu yıl da genişleyerek sürecek. Kültürpark’ta kurulacak olan Masal Kürsüsü, Kısa Öykü Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını, öykülerini ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere fırsat sağlanacak.
Festivalin programı ise şöyle:
14 Haziran Cuma
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
Yönlendirici şair: Gülce Başer
(Saat: 13.00-15.00)
AÇILIŞ KONUŞMALARI
M. Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Haydar Ergülen (Festival Direktörü)
(Saat: 19.00-20.00)
KONSER
Gündoğarken
(Saat: 20.30)
15 Haziran Cumartesi
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
Yönlendirici şair: Gülce Başer
(Saat: 13.00-15.00)
PANEL
Yeni Edebiyat, Yeni Mizah
Ahmet Önel, Alper Canıgüz, Cezmi Ersöz
Yöneten: Ahmet Önel
(Saat : 16.00-17.30)
SÖYLEŞİ
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
Yöneten: Haydar Ergülen
(Saat: 18.30-20.00)
16 Haziran Pazar
Kültürpark Etkinlik Alanı
ŞİİR KÜRSÜSÜ
Yönlendirici şair: Gülce Başer
(Saat: 13.00-15.00)
SÖYLEŞİ
“68’li ve Gazeteci”
Tuğrul Eryılmaz
Yöneten: Mahmut Çınar
(Saat: 17.00-18.00)
SÖYLEŞİ
Sinema ve Edebiyat
Mehmet Güreli, Onur Ünlü
(Saat : 18.00-19.00)
FİLM GÖSTERİMİ
“Dört Köşeli Üçgen”
Yönetmen: Mehmet Güreli
(Saat: 21.00)
SELÇUK
SÖYLEŞİ
Murathan Mungan (Onur Konuğu)
(Saat: 17.00-18.00)
(Yer: Kent Belleği Müzesi)
17 Haziran Pazartesi
Kültürpark Etkinlik Alanı
KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Emel Kayın
(Saat: 16.00-17.30)
PANEL
Edebiyat, Mizah, Özgürlük
Alpay Erdem, Birgül Oğuz, Tuğrul Keskin
Yöneten: Hasan Özkılıç
(Saat: 18.00-19.30)
ŞİİR AKŞAMI
W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli,
Najwan Darwish (Filistin), Widad Nabi (Suriye)
(Çevirmen: Mehmet Hakkı Suçin)
(Saat: 20.00-21.00)
18 Haziran Salı
Kültürpark Etkinlik Alanı
KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Emel Kayın
(Saat: 16.00-17.30)
PANEL
Edebiyat ve Mizah Dergileri
Cem Dinlenmiş, Metin Celal
Yöneten: Kutlukhan Perker
(Saat: 18.00-19.00)
SÖYLEŞİ
Mine Söğüt
(Saat: 19.00-20.00)
TİRE
ŞİİR AKŞAMI
W. B. Bayrıl, Hilal Karahan, Tuğrul Keskin, Coşkun Şimşekli,
Najwan Darwish (Filistin), Widad Nabi (Suriye)
(Çevirmen: Mehmet Hakkı Suçin)
(Saat: 19.30-21.00)
(Yer: Tire Belediyesi Kültür Merkezi)
19 Haziran Çarşamba
Kültürpark Etkinlik Alanı
KISA ÖYKÜ KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Emel Kayın
(Saat: 16.00-17.30)
ŞİİR AKŞAMI
Yücelay Sal, Mel Kenne (ABD), Pelin Özer, Metin Celal, Nesrin Kültür
(Saat: 18.00-19.00)
PANEL & SÖYLEŞİ
Çağdaş Macar Edebiyatı & Şiiri
Zita Izsó (Macaristan), Zoltán Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan)
Yöneten: Balazs Szollosy (Macaristan)
(Saat: 19.00-20.30)
KARABURUN
SÖYLEŞİ
Mine Söğüt
(Saat: 18.30-19.30)
(Yer: Nergis Kafe)
20 Haziran Perşembe
Kültürpark Etkinlik Alanı
MASAL KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Argın Kubin
(Saat: 15.30-17.30)
PANEL
İtalyan Şiiri
Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Erkut Tokman
(Saat: 18.00-19.00)
ŞİİR AKŞAMI
Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Eylem Temur: Haikular, Erkut Tokman, Onur Akyıl
(Saat: 19.00-20.00)
GÖSTERİ
“Yarına Davet“ - Nâzım Hikmet
Yetkin Dikinciler, İklim Tamkan, Senem Demircioğlu
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi
(Saat: 21.00)
SEFERİHİSAR
PANEL & SÖYLEŞİ
Çağdaş Macar Edebiyatı & Şiiri
Zita Izsó (Macaristan), Zoltán Szalay (Macaristan), Ilka Papp-Zakor (Macaristan)
Yöneten: Balazs Szollosy (Macaristan)
(Saat: 19.00-20.30)
(Yer: Ürkmez Gençlik Merkezi Sanat Sahnesi)
21 Haziran Cuma
Kültürpark Etkinlik Alanı
MASAL KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Argın Kubin
(Saat: 14.00-16.00)
SÖYLEŞİ
Şebnem İşigüzel
(Saat: 18.30-19.30)
ŞİİR AKŞAMI
Oğuzhan Akay, Lale Müldür, Waldemar Ślefarski (Polonya), Eylem Te, Ali Özgür Özkarcı
(Saat: 19.30-20.30)
TİYATRO
“Sevgili Arsız Ölüm“ - Dirmit
Tiyatro Hemhal
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi
(Saat: 21.00)
FOÇA
ŞİİR AKŞAMI
Elisa Biagini (İtalya), Guido Mazzini (İtalya), Milo De Angelis (İtalya), Erkut Tokman
(Saat: 19.30-21.00)
(Yer: Beş Kapılar Kalesi Anfi Tiyatro)
22 Haziran Cumartesi
Kültürpark Etkinlik Alanı
MASAL KÜRSÜSÜ
Yönlendirici: Argın Kubin
(Saat: 14.00-16.00)
ŞİİR AKŞAMI
Ferhad, Efe Duyan, Hüseyin Peker, Aslıhan Tüylüoğlu, Hakan Cem
(Saat: 19.00-20.00)