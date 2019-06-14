Bomontiada’da ilk film, ödüllü ‘Arakçılar’

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde “Hayal Ortağım” uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film izleyebiliyor. Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor. Gelecek hafta da “Kefernahum” gösterilecek.