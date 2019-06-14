Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde “Hayal Ortağım” uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film izleyebiliyor. Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor. Gelecek hafta da “Kefernahum” gösterilecek.
Bomontiada’da ilk film, ödüllü ‘Arakçılar’
Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’nın sponsorluğunda Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, önceki akşam Altın Palmiye ödüllü “Shoplifters (Arakçılar)” filmiyle başladı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 23:04