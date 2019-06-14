Kosova’dan yayılan ‘Türkçem’iz

- Türkçem dergisinin dilimiz paydasında çağdaş ortak kültürümüzü beslerken, özdeş kaynaklarımızdan beslendiği de görülmekte...



Nerede olursak olalım, yurt bilip nereye yerleşmişsek, bir sözle coğrafyanın hangi yerine serpilmiş olsak bile, biz Türkler son derece gururlu ve onurluyuz ki çobanından padişahına kadar şair bir milletiz; edebiyatın âşığı, gönül insanlarıyız, genelde. Sözü bir tek söz olsun diye harcamayan, yıpratmayan; Dede Korkut, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre, Aşık Çelebi, Mahtumkulu, Karacaoğlan, Köroğlu, Abay ve daha nicelerinin uzantısı, mirasçılarıyız. Böylesi zengin bir geçmişi olan Türk edebiyatının Rumeli yakasındaki Kosova Çağdaş Türk Halkı Edebiyatı’nın da özdeş kaynaklardan su içtiği, damarlarının çoğunlukla bu kaynaklardan beslendiği kaçınılmaz bir gerçektir.



- Dergi çıkmaya başladığında öncelikli amacınız Kosova’da ve Balkanlar’da yaşatılıp gelişen Türk çocuk edebiyatına yeni bir boyut getirmek, ivme kazandırmaktı. Yıllar içinde dergi boy atıp serpildi... Daha başka nelere odaklanıyorsunuz?



Başlıca amaçlarımızdan biri yukarıda da vurguladığınız gibi özellikle Kosova ve Makedonya’da yaşatılıp geliştirilen Türk çocuk edebiyatına bir nebze de olsa sahip çıkmak, imkân dahilinde bu edebiyatları gündemde tutup, yeni kalem erlerinin ortaya çıkmasında yine kendi olanakları çerçevesinde katkı sunmak. Bir yandan da Kosova’da 3 binin üzerinde Türkçe öğrenim gören, özellikle ilköğretim sıralarındaki öğrencilere, edebiyat aşısı vermek; 68 yıldır süren ders, yardımcı ders kitaplarının boşluğunu bir yerde kapatmak yönünde katkı koymak. Bugün, Türkçem dergisi Kosova’da Türkçe eğitim gören öğrencilerin vazgeçilmez dergisi konumunda. Dergi Kosova’da Türkçe’nin adresi olmaya devam ediyor. İlk sayıdan bu yana Türk dünyası edebiyatından tadımlık da olsa yer vermeyi kendine bir görev olarak bilmiştir. Özel yıldönümleri, edebi değerleriyle olduğu gibi, değerli yazar şairlerin bu dünyaya göz yummaları nedeniyle olaylar dergi sayfalarında yerini almış, zaman zaman dergimize kapak da olmuştur. Ayrıca Kosova’da yaşayan diğer halkların da edebiyatlarından örnekler veriyoruz. Türkçem, Kosova’da kardeşliğin perçinleşmesi açısından da kendine özgü katkısını sunmayı bir görev bilmekte.



- Türkçem’in yürüttüğü bir başka etkinlik de söz konusu. Çocuk edebiyatının gelişmesine katkı sunanlara her yıl “Türkçem Dergisi Yılın Ödülü” veriliyor...



Yayına başladığı 1999 yılından bu yana kendi bünyesinde sürdürdüğü bir ödül bu. Bugüne değin ödül alanlar arasında: Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. Mustafa İsen, Gülten Dayıoğlu, Mavisel Yener, Mevlüt Kaplan, Fatih Erdoğan, Yalvaç Ural, Ali Akbaş, Marina Karyagina, Mevlana İdris Zengin de vardır... Bu isimlerden de görüleceği gibi ödül zaman zaman Türkiye gibi Azerbaycan, Kırım, Özbekistan, Çuvaşistan ve Tataristan şairlerine, yazarlarına da verildi.





*** Dergilerinizi Nurduran Duman adına Cumhuriyet gazetesinin adresine gönderebilirsiniz.