Kültürle bağ kurmak...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla 26 Haziran Çarşamba ve 27 Haziran Perşembe günleri Feriye’de “Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” başlıklı konferans programı düzenlendi.

Sürdürülebilir şehirlerden kültürel mirasa, festivallerden kültür yönetimine farklı başlıkların konuşulduğu konferansta Türkiye’nin dört bir yanından ve Hollanda’dan kültür kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı bir araya geldi.

İki gün boyunca farklı temalar etrafında düzenlenen yedi oturumda, araştırma projesi kapsamında ziyaret edilen 19 şehirden konuşmacıların yanı sıra Hollanda ve İstanbul’dan katılımcılar da moderatör ve yorumlayıcı olarak yer aldı. Yazar Yekta Kopan’ın ana moderatörlüğünü üstlendiği konferans, 26 Haziran Çarşamba günü Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet’in ardından, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Quirine van der Hoeven, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından “Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” programının amacını ve hayata nasıl geçtiğini anlatan bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece katıldı. Van Dijk, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Hollanda Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın 2017-2020 dönemini kapsayan dört yıllık kültür politikaları çerçevesinde Türkiye’nin öncelikli ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bu noktada belirlenen hedefler doğrultusunda Hollanda’nın Türkiye çapında çeşitli projeleri desteklediği ifade edilirken, bu desteklerin ve politikaların bilinirliğinin genellikle büyükşehirlerle sınırlı kaldığı ifade edildi. Bu noktada projenin bu alandaki eksikleri gidermek, yeni yerel ortaklıklar edinmek, kültürel işbirliklerini geliştirmek ve Hollanda ile Türkiye arasındaki kültürel bağı güçlendirmek üzere başlatıldığı bildirildi.

Köylüler müze istiyor...

Tüm güne yayılan oturumlarda öğleden sonra “Yerelde Kültür Yönetimi Oturumu”nu gazeteci yazar Cem Erciyes yönetti. Bu oturumda başarılı uygulamalara imza atmış yerel yönetimlerin uygulamalarından örnekler anlatıldı. Örneğin, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olan Güney Özkılınç, belediyenin kültürel faaliyetleri halkla nasıl buluşturduğunu anlattı. Özkılınç kadınları, çocukları, kültürel etkinliklere erişmekte zorlanan engelli bireyleri öncelik edindiklerine değindi ve cinsiyet eşitliğine de önem verdiklerini belirtti.

2009-2019 dönemlerinde Hatay Samandağ Belediye Başkanlığı’nı yürüten Mithat Nehir de faaliyetlerini anlattı. Nehir, sözlerine siyasi partilerin kültür sanata ne kadar bütçe ayırdığını halka söylemesi gerektiğini ifade ederek başladı. Nehir, en önemli faaliyetleri arasında ise 80 darbesi sonrası yasaklanan Evvel Temmuz Festivali’ni 20 yıl sonra sivil inisiyatifleri destekleyerek geri getirdiklerini söyledi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüsettar Yarar da Konya’daki festivalleri ve faaliyetleri anlattı.

İzleyici ve kurum mesafesi...

İkinci günün ilk oturumu ise “Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar” oldu. Oturumda izleyici ile kurumun arasındaki mesafeyi azaltmayı, izleyicinin aktif bir biçimde sanat etkinliklerine katılmasını, deneyimlerinin derinleştirilmesini ve profili çeşitlendirmeyi başaran örnekler konuşuldu. Özlem Ece moderatörlüğündeki oturuma katılanlar arasında Mersin’deki Kültürhane oluşumunun kurucu ortağı Ulaş Bayraktar da vardı. Mersin Üniversitesi’nden “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilen Bayraktar, kendisi gibi KHK ile ihraç edildikten sonra hapse atılan akademisyen Füsun Üstel’e ve Gezi davasında yargılanan Osman Kavala’ya selam göndererek konuşmasına başladı. Bayraktar, Kültürhane oluşumunu nasıl halka sevdirdiklerini anlattığı konuşmasında, düzenledikleri etkinliklerden bahsetti.

Gaziantep’teki Kırkayak Kültür Kurucu Ortağı Ayşegül Ateş Tarla da derneklerinin yaptıklarını anlattı. Derneğin kültürel faaliyetler aracılığıyla mültecilerle dayanıştığına vurgu yaptı.

Mardin’deki Her Yerde Sanat Derneği Kurucu Ortağı Pınar Demiral ve derneğin müzik direktörü Sahba Aminika da derneğin bölgedeki çocuklar için bir ilk olan sirk projesinin nasıl faydalı olduğunu ifade etti.

İkinci günün son konferansları da “Kültürel Miras ve Şehir Oturumu” ile “Sanat Yoluyla Öğrenme Oturumu” başlıkları altında yapıldı. İki gün süren konferans, gün sonunda yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.