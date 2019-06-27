Çanakkale'de koro festivali

Koro şefi ve akademisyen Mete Gökçe’nin genel sanat Yönetmeni olarak yer aldığı etkinliklere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, yurtdışından 9 olmak üzere 16 koro, Türkiye’den 28 koro, toplamda 44 koro ile 1500’e yakın korist katılacak. İçinde yabancı koro şeflerinin de olduğu jüri önünde özel katılımlı yarışmanın da yapılacağı festivalde, koro müziğine dair seminer, toplantı ve panel yanında salon ve sokak konserleri yapılacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi ile Morabbin Parkı’ndaki konserler, müzikseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. Festival, iki yılda bir temmuz ayında ÇOMÜ Polifonik Korolar Topluluğu, Çanakkale Belediyesi’nin ana destekçiliğinde düzenleniyor. Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe’nin “Çocuk Şarkıları Besteciliği” başlıklı seminer, müzikolog Ersin Antep’in idaresindeki “Türkiye’de Koro Müziği” başlıklı panel, Bulgaristan’ın müzik alanında tanınmış akademisyenlerinden Prof. Dr.Yavor Konov’un “Çoksesli Müziğin Kökeni” başlıklı konferans programda yer alacak. (www.canakkalekorofestivali.com)