Thom Yorke’tan izlemelik ve dinlemelik: ‘ANIMA’

Thom Yorke, 2014 yılında yayımladığı “Tomorrow’s Modern Boxes”ın ardından, ilk solo albümü “ANIMA”yı dijital mecralarda paylaştı. 9 parçadan oluşan albüme, bir de kısa film eşlik ediyor.