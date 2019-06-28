Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson’ın üstlendiği ve albümle aynı ismi taşıyan 15 dakikalık kısa film, Netflix üzerinden izlenebiliyor. Thom Yorke’un başrolde yer aldığı film, albümde bulunan “Not The News”, “Traffic” ve “Dawn Chorus” şarkılarını eksenine alıyor.
Thom Yorke’tan izlemelik ve dinlemelik: ‘ANIMA’
Thom Yorke, 2014 yılında yayımladığı “Tomorrow’s Modern Boxes”ın ardından, ilk solo albümü “ANIMA”yı dijital mecralarda paylaştı. 9 parçadan oluşan albüme, bir de kısa film eşlik ediyor.
Yayınlanma tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi, 02:08