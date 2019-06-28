Tasarım Bienali Belçika’da

Jan Boelen’ın Nadine Botha ve Vera Sacchetti’yle birlikte küratörlüğünü üstlendiği Okullar Okulu başlıklı bienalde sergilenen 90’ın üzerinde katılımcının projesi Fransa’da sergilendi, sıra Belçika’da. Sergilerin tasarımı ise 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde de aynı görevi yürüten Aslı Çiçek’e emanet. 90 katılımcı arasında Türkiye’den Aslı Çiçek, Can Altay, Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar, Ebru Kurbak, Gökhan Mura, Kerim Bayer, Nur Horsanalı, Pınar Yoldaş, Sevince Bayrak ve Oral Göktaş yer alıyor.

4. İstanbul Tasarım Bienali’ne adını veren Okullar Okulu sergisi, İstanbul ve Fransa’nın ardından Belçika’nın Genk kentinde bulunan yaratıcılık merkezi C-mine’da açılıyor. 28 Haziran - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nden 100’den fazla projeyi izleyiciyle buluşturacak.