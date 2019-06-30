‘Yüz Yılın Evi’ Edinburgh’da sahnelenecek

“Yüz Yılın Evi”, Osman-lı’dan Cumhuriyete geçişteki tarihsel geçmişimizi, son Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in hazine kahyası İbrahim Ethem Efendi’nin yazlık konağı ve yıkımı üzerinden değerlendiriyor. Oyunun yazarı, oyuncusu ve yaratıcısı Yeşim Özsoy’un kendi geçmişini, 100 yaşındaki anneannesinin hikâyesi üzerinden yeniden kurguladığı yarı otobiyografik oyunda, gerçek ve kurgu iç içe geçiyor.

Konağın hikâyesi

Oyunda konu edilen eski konağın hikâyelerine, besteci, müzisyen ve ses mühendisi Kıvanç Sarıkuş’un canlı müzik ve ses tasarımı, fotoğrafçı ve sinema yönetmeni Melisa Önel’in belgesel filmi ve videoları eşlik ediyor.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde gerçekleşen Fringe Festivali’nde yer alacak olan “Yüz Yılın Evi”, 1-17 Ağustos tarihleri arasında C-Venues adlı çok salonlu tiyatronun Aquila Temple Sahnesi’nde 17 gün boyunca her gün aralıksız olarak sahnelenecek. “Yaratıcı özgürlük için dünyanın en büyük platform”u ve en renkli gösteri sanatları festivali olarak değerlendirilen Edinburgh Fringe Festivali kapsamında bu sene 3 bin 841 gösteri, toplam 323 sahnede yer alacak. 59 bin 600 gösteri adediyle tüm dünyadan dans, konser, tiyatro ve şovların yer aldığı festival, 59 farklı ülkeden sanatçıları ağırlıyor. l Kültür Servisi